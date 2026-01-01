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    Kehrsaugmaschine KM 100/120 R G | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with grey body, black seat, steering wheel, and yellow brush, designed for professional cleaning.

    Kehrsaugmaschine

    KM 100/120 R G

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.280-171.0

    • Verbrenner-Kehrmaschine, Hochentleerung
    • 1000 mm Arbeitsbreite, 6000 m²/h Flächenleistung, 120 l Behältervolumen
    • Rundfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte, Zubehöraufnahme
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