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    Kehrsaugmaschine KM 100/65 R Bp Pack Classic | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with steering wheel, seat, and visible brush, designed for indoor or outdoor cleaning tasks.

    Kehrsaugmaschine

    KM 100/65 R Bp Pack Classic

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.186-062.0

    • Langlebig und robust
    • Batteriebetrieben
    • Intuitive und einfache Bedienung
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