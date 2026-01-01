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    Kehrsaugmaschine KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with steering wheel, black seat, and orange warning light, featuring a large front brush.

    Kehrsaugmaschine

    KM 130/300 R I Bp Pack Li + FC

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.186-152.0

    Die Industriekehrmaschine KM 130/300 R I Bp Pack mit Li-Ion-Batterie vereint robuste Bauweise, einfache Bedienung und starke Kehrleistung im Außen- und Innenbereich.
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