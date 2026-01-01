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    Kehrsaugmaschine KM 130/300 R I Bp Pack | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with steering wheel, black seat, and orange warning light, featuring a large front brush.

    Kehrsaugmaschine

    KM 130/300 R I Bp Pack

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.186-149.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 360-Ah-Nassbatterie, Ladegerät, Hochentleerung
    • 1300 mm Arbeitsbreite, 10.400 m²/h Flächenleistung, 300 l Behältervolumen
    • 3,5 h Batterielaufzeit, Taschenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte
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