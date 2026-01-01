Kehrsaugmaschine KM 130/300 R I LPG | Kärcher

Robust, langlebig und ideal für Einsätze bei einem hohen Schmutz- und Staubaufkommen im Außen- und gut belüfteten Innenbereich geeignet: die Kärcher Industriekehrmaschine KM 130/300 R I LPG. Ihr großer Kehrbehälter und der kräftige LPG-Motor ermöglichen auch sehr umfangreiche Reinigungseinsätze, während der stabile und schützende Metallrahmen sowie die einfache Bedienung über Hebel perfekt auf die harten Bedingungen im industriellen Umfeld zugeschnitten sind. Ist sie mit dem leistungsstarken serienmäßigen Taschenfiltersystem und der optionalen Seitenbesen-Drehzahlregulierung für eine optimale Kehrgutführung zur Kehrwalze mit minimaler Staubaufwirbelung ausgestattet, gewährleistet die KM 130/300 R I LPG nahezu staubfreies Kehren, selbst in sehr staubigen Umgebungen. Für eine hohe Anwenderfreundlichkeit verfügt das Gerät zudem über einen Komfortsitz, praktische Ablagefächer sowie LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus. Pannensichere Vollgummiräder, LED-Frontlichter und eine Warnkennleuchte sorgen für Sicherheit im unmittelbaren Arbeitsumfeld. Weitere verfügbare Anbausätze erhöhen nochmals die Sicherheit und machen die Maschine zu einem Reinigungsspezialisten.

Einfache, robuste Hebelbedienung Alle wichtigen Funktionen komfortabel über Hebel bedienbar. LED-Kontrollleuchten für den Betriebsstatus. Praktische 1-Pedal-Bedienung mit Umschalter für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Hydraulische Hochentleerung Einfaches, kontaktloses und sicheres Entleeren des Kehrguts. Mühelose Hochentleerung bis 1,40 m Höhe. Optionale Seitenbesen-Drehzahlregulierung Optimale Zuführung des Kehrguts zur Kehrwalze. Reduziert effektiv Staubaufwirbelungen beim Kehren. Deutlich geringere Staubbelastung für den Anwender. Anwenderfreundliche Ergonomie Auf die Körpergröße des Anwenders einstellbarer, bequemer Komfortsitz. Ermöglicht ermüdungsfreie, bei Bedarf auch lange Arbeitseinsätze. Angenehmes Arbeitsumfeld durch mühelose Erreichbarkeit der Bedienelemente. Großflächiger Taschenfilter Die große Filterfläche ermöglicht staubarmes Kehren. Komfortable Filterabreinigung mittels Vibrationsmotor. Vollhydraulischer Fahrantrieb sowie Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen Sehr wartungsarm und damit zeit- und kostensparend. Verschleißfreie Antriebstechnik. Besonders langlebig trotz harten Arbeitsumfelds. Hohe Servicefreundlichkeit Taschenfiltersystem mühelos zugänglich. Wartungsarme Technik mit vollhydraulischem Antrieb und Verzicht auf Elektronik. Hydraulischer Hinterradantrieb mit Vollgummireifen Ermöglicht ein wendiges Fahrverhalten auch bei beengten Platzverhältnissen. Pannensichere Reifen aus Vollgummi, unempfindlich gegen spitze Gegenstände. Kehrschaufelprinzip Gute Aufnahme von feinem und grobem Kehrgut. Geringe Staubaufwirbelung.