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    Kehrsaugmaschine KM 130/300 R I LPG | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with steering wheel, brush attachment, and orange warning light, designed for industrial cleaning.

    Kehrsaugmaschine

    KM 130/300 R I LPG

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.186-151.0

    • Verbrenner-Kehrmaschine, Hochentleerung
    • 1300 mm Arbeitsbreite, 10.400 m²/h Flächenleistung, 300 l Behältervolumen
    • Taschenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte
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