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    Kehrsaugmaschine KM 150/500 R D Classic | Kärcher

    Kärcher ride-on sweeper with a brush attachment and an orange warning light on top.

    Kehrsaugmaschine

    KM 150/500 R D Classic

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.186-134.0

    • Verbrenner-Kehrmaschine, Hochentleerung
    • 1500 mm Arbeitsbreite, 12.000 m²/h Flächenleistung, 500 l Behältervolumen
    • Taschenfilter, Seitenbesen rechts, Rundumkennleuchte