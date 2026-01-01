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    Kehrmaschine KM 70/15 C 2-in-1 Classic | Kärcher

    Kärcher push sweeper with large wheels, black bristle brush, and a grey body, featuring a handle for manual operation.

    Kehrmaschine

    KM 70/15 C 2-in-1 Classic

    Artikelnummer: 1.517-112.0

    • Manuelle Kehrmaschine
    • 700 mm Arbeitsbreite, 2800 m²/h Flächenleistung, 15 l Behältervolumen
    • Seitenbesen rechts