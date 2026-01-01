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    Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher push sweeper with dual brushes, a litter picker, and a black mesh bag on a white background.

    Kehrmaschine

    KM 70/20 C 2SB Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.517-100.0