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    Kehrmaschine KM 70/20 C 2SB Go!Further | Kärcher

    Kärcher push sweeper with two rotating brushes and a black litter picker tool, presented on a white background.

    Kehrmaschine

    KM 70/20 C 2SB Go!Further

    Artikelnummer: 1.517-123.0

    • Limitierte schwarze Handkehrmaschinen Edition mit > 30 % recyceltem Kunststoff¹⁾
    • 980 mm Arbeitsbreite, 3920 m²/h Flächenleistung, 20 l Behältervolumen
    • Feinstaubfilter, 2 Seitenbesen, flache Ablagefläche
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    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.