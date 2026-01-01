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    Kehrmaschine KM 70/25 C Bp 2SB | Kärcher

    Grey Kärcher push sweeper with dual rotating brushes and a handle, designed for outdoor cleaning tasks.

    Kehrmaschine

    KM 70/25 C Bp 2SB

    Artikelnummer: 1.517-230.0

    • Elektrische Kehrmaschine, ohne Fahrantrieb
    • 980 mm Arbeitsbreite, 3920 m²/h Flächenleistung, 20 l Behältervolumen
    • Filter mit passiver Filterabsaugung, 2 Seitenbesen, flache Ablagefläche