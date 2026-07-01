Kehrmaschine KM 70/30 C Bp 2SB | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Kehrmaschine
Artikelnummer: 1.517-231.0
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Antriebsart
Manuell
Max. Flächenleistung (m²/h)
3920
Arbeitsbreite (mm)
480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
700
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
980
Behältervolumen brutto/netto (l)
45 20
Filterfläche (m²)
0.6
Akkutyp
Entnehmbarer Lithium-Ionen-Akku
Spannung (V)
36
Anzahl benötigter Akkus (Stück)
1
Laufzeit je Akkuladung (h)
max. 2 max. 1.6
Farbe
Anthrazit
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
33.5
Verpackungsgewicht (kg)
40.2
Lieferumfang
Ausrüstung
Handbuch
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Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete