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    Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G | Kärcher

    Kärcher professional floor sweeper with grey body, black handles, and yellow brush, designed for industrial cleaning.

    Kehrsaugmaschine

    KM 75/40 W G

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.049-216.0

    • Verbrenner-Kehrmaschine, Fahrantrieb
    • 750 mm Arbeitsbreite, 3375 m²/h Flächenleistung, 40 l Behältervolumen
    • Flachfaltenfilter, Seitenbesen rechts