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    Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB | Kärcher

    Kärcher ride-on floor sweeper with yellow brushes and wheels, featuring a black seat and steering wheel.

    Kehrsaugmaschine

    KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.351-130.0

    • Kompaktes Design für maximale Wendigkeit
    • Intuitive und einfache Bedienung
    • Lithium-Ionen-Batterie
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