Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack Li+FC 2SB | Kärcher

Kompakt, wendig, wartungsarm, umfangreich ausgestattet und besonders einfach und komfortabel zu bedienen: die Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 85/50 R von Kärcher. Serienmäßig mit an Bord sind eine kraftvolle, langlebige Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Kapazität sowie das zugehörige Schnellladegerät. Ebenso gehören ein zweiter Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung um bis zu 40 Prozent sowie ein großer Staubfilter für staubfreies Arbeiten inklusive komfortabler Staubfilterabreinigung vom Sitz aus mit zur Ausstattung. Die beidseitig ausweichenden Seitenbesen verfügen über eine Drehzahlregulierung, die pendelnd gelagerte, werkzeuglos wechselbare Hauptkehrwalze mit von außen sichtbarer Verschleißanzeige sorgt auch auf unebenen Böden für beste Reinigungsergebnisse. Das Gerät eignet sich durch seine Agilität und Wendigkeit auch für Einsätze in engen und zugestellten Bereichen. Dazu bietet es ein einfaches Bedienkonzept mit sinnvollen Details, wie einer Rundumkennleuchte zur Erhöhung der Sicherheit im Arbeitsumfeld und nicht zeichnenden Vollgummirädern zum Schutz der Böden. Schließlich ermöglicht das integrierte Home-Base-System die Mitnahme zusätzlicher Reinigungsutensilien.

Durchdachte Ergonomie für hohen Komfort am Arbeitsplatz Übersichtliche und ergonomische Anbringung der Bedienelemente. Werkzeuglose Verstellbarkeit des Fahrersitzes. Höhenverstellbares Lenkrad. Langlebige Lithium-Ionen-Batterie Schnellladegerät zum vollständigen Laden der Batterie in nur 2 Stunden. Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser. Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen. Leistungsfähiges Filtersystem Flachfaltenfilter aus Polyester. Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. Komfortabel vom Bedienerplatz aus. Werkzeugloser Zugang zum Filter durch weit öffnende Gerätehaube. Cleveres Behälterkonzept 2 Behälter zur einfachen Entnahme und sicheren Entleerung des Kehrguts. Kantenfreie Kehrgutbehälter ermöglichen eine rückstandsfreie Entleerung. Rollen am Kehrgutbehälter vereinfachen das Handling beim Entleeren. Integriertes Home-Base-System und Ablageflächen Vielfältige praktische Anbindung zur unkomplizierten Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien. Zum einfachen Mitführen von zum Beispiel Grobschmutzzange, Besen, Lappen oder einem zusätzlichen Behälter. Große Ablagefläche im Heck der Maschine. Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze Von außen einfach und komfortabel einsehbar. Präzise Bestimmung des Wechselzeitpunkts. Ausweichender Seitenbesen Schützt den Seitenbesen vor Beschädigungen. Zuverlässige und robuste Ausführung. Senkt Wartungs- und Servicekosten. Kompakte Bauweise für höchste Wendigkeit Sehr gute Manövrierbarkeit der Maschine. Besonders auch für zugestellte und enge Bereiche geeignet. Fahrt durch normale Türöffnungen (90 cm) möglich. Drehzahlregulierung des Seitenbesens Zur Anpassung der Seitenbesendrehzahl an jeweilige Schmutzart und -menge. Reduziert eventuelle Staubaufwirbelungen. Pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze Keine Verschleißnachstellung notwendig. Hervorragende Schmutzaufnahme auch bei Bodenunebenheiten.