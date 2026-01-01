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    Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack Li+FC | Kärcher

    Kärcher ride-on floor sweeper with a steering wheel, seat, and visible rotating brush, designed for professional cleaning.

    Kehrsaugmaschine

    KM 85/50 R Bp Pack Li+FC

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.351-129.0

    • Elektrische Kehrmaschine, 90-Ah-Li-Ion-Batterie, Ladegerät, Tiefentleerung
    • 850 mm Arbeitsbreite, 5100 m²/h Flächenleistung, 2 × 25 l Behältervolumen
    • 2 h Batterielaufzeit, Flachfaltenfilter, Seitenbesen rechts, Zubehöraufnahme
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