Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack Li+FC | Kärcher

Hervorragend ausgestattet, sehr einfach und komfortabel zu bedienen, besonders kompakte Bauweise – unsere Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 85/50 R weiß in allen Belangen zu überzeugen. So sind beispielsweise eine kraftvolle und langlebige Lithium-Ionen-Batterie mit 90 Ah Kapazität und das zugehörige Schnellladegerät bereits an Bord. Ebenso serienmäßig: der ausweichende Seitenbesen mit Drehzahlregulierung, ein großer Staubfilter für staubfreies Arbeiten sowie die von außen sichtbare Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze. Dank ihrer durchdachten, kompakten Konstruktion begeistert die KM 85/50 R mit Agilität und Wendigkeit und eignet sich daher auch für Reinigungseinsätze in engen und zugestellten Bereichen. Dazu bietet das Gerät ein einfaches Bedienkonzept mit komfortablen Details, wie der pendelnd gelagerten Walze für sehr gute Reinigungsergebnisse auch auf unebenen Böden oder der Staubfilterabreinigung vom Sitz aus. Wartungsarbeiten werden durch die weit öffnende Gerätehaube stark erleichtert, auch ein Wechsel der Hauptkehrwalze ist werkzeuglos möglich. Das integrierte Home-Base-System ermöglicht außerdem die problemlose Mitnahme zusätzlicher Reinigungsutensilien.

Durchdachte Ergonomie für hohen Komfort am Arbeitsplatz Übersichtliche und ergonomische Anbringung der Bedienelemente. Werkzeuglose Verstellbarkeit des Fahrersitzes. Höhenverstellbares Lenkrad. Langlebige Lithium-Ionen-Batterie Schnellladegerät zum vollständigen Laden der Batterie in nur 2 Stunden. Wartungsfreies Batteriesystem ohne Nachfüllen von Wasser. Lange Betriebszeiten und hohe Produktivität dank Schnell- und Zwischenladungen. Leistungsfähiges Filtersystem Flachfaltenfilter aus Polyester. Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. Komfortabel vom Bedienerplatz aus. Werkzeugloser Zugang zum Filter durch weit öffnende Gerätehaube. Cleveres Behälterkonzept 2 Behälter zur einfachen Entnahme und sicheren Entleerung des Kehrguts. Kantenfreie Kehrgutbehälter ermöglichen eine rückstandsfreie Entleerung. Rollen am Kehrgutbehälter vereinfachen das Handling beim Entleeren. Integriertes Home-Base-System und Ablageflächen Vielfältige praktische Anbindung zur unkomplizierten Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien. Zum einfachen Mitführen von zum Beispiel Grobschmutzzange, Besen, Lappen oder einem zusätzlichen Behälter. Große Ablagefläche im Heck der Maschine. Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze Von außen einfach und komfortabel einsehbar. Präzise Bestimmung des Wechselzeitpunkts. Ausweichender Seitenbesen Schützt den Seitenbesen vor Beschädigungen. Zuverlässige und robuste Ausführung. Senkt Wartungs- und Servicekosten. Kompakte Bauweise für höchste Wendigkeit Sehr gute Manövrierbarkeit der Maschine. Besonders auch für zugestellte und enge Bereiche geeignet. Fahrt durch normale Türöffnungen (90 cm) möglich. Drehzahlregulierung des Seitenbesens Zur Anpassung der Seitenbesendrehzahl an jeweilige Schmutzart und -menge. Reduziert eventuelle Staubaufwirbelungen. Pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze Keine Verschleißnachstellung notwendig. Hervorragende Schmutzaufnahme auch bei Bodenunebenheiten.