Kehrsaugmaschine KM 85/50 R Bp Pack | Kärcher

Unser Einstiegsmodell KM 85/50 R Bp Pack überzeugt mit einer hervorragenden Ausstattung für eine Aufsitz-Kehrsaugmaschine dieser Preisklasse. Batterie und Ladegerät sind genauso serienmäßig dabei wie ein ausweichender Seitenbesen mit Drehzahlregulierung, ein großer Staubfilter für staubfreies Arbeiten oder eine von außen sichtbare Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze. Die sehr kompakte Bauweise der Maschine sorgt für ein hohes Maß an Wendigkeit, was ihren Einsatz insbesondere auch in engen und zugestellten Bereichen erlaubt. Darüber hinaus überzeugt sie mit einer hohen Flächenleistung im Innen- und Außenbereich und extrem einfacher Bedienung. Wartungsarbeiten, wie beispielsweise ein Wechsel der Hauptkehrwalze, sind werkzeuglos möglich. Die pendelnd gelagerte Walze muss zu keinem Zeitpunkt nachjustiert werden und entfernt dennoch Schmutz auch bei Bodenunebenheiten rückstandslos. Auch der Zugang zum Geräteinneren ist dank einer weit öffnenden Gerätehaube problem- und werkzeuglos zu bewerkstelligen. Den Staubfilter reinigt der Bediener komfortabel von seinem Sitz aus. Komfortabel ist auch die Mitnahme zusätzlicher Reinigungsutensilien dank unseres integrierten Home-Base-Systems.

Cleveres Behälterkonzept 2 Behälter zur einfachen Entnahme und sicheren Entleerung des Kehrguts. Kantenfreie Kehrgutbehälter ermöglichen eine rückstandsfreie Entleerung. Rollen am Kehrgutbehälter vereinfachen das Handling beim Entleeren. Leistungsfähiges Filtersystem Flachfaltenfilter aus Polyester. Effektive Abreinigung durch Dual-Abstreifer. Komfortabel vom Bedienerplatz aus. Werkzeugloser Zugang zum Filter durch weit öffnende Gerätehaube. Durchdachte Ergonomie für hohen Komfort am Arbeitsplatz Übersichtliche und ergonomische Anbringung der Bedienelemente. Werkzeuglose Verstellbarkeit des Fahrersitzes. Höhenverstellbares Lenkrad. Integriertes Home-Base-System und Ablageflächen Vielfältige praktische Anbindung zur unkomplizierten Mitnahme weiterer Reinigungsutensilien. Zum einfachen Mitführen von zum Beispiel Grobschmutzzange, Besen, Lappen oder einem zusätzlichen Behälter. Große Ablagefläche im Heck der Maschine. Verschleißanzeige der Hauptkehrwalze Von außen einfach und komfortabel einsehbar. Präzise Bestimmung des Wechselzeitpunkts. Ausweichender Seitenbesen Schützt den Seitenbesen vor Beschädigungen. Zuverlässige und robuste Ausführung. Senkt Wartungs- und Servicekosten. Kompakte Bauweise für höchste Wendigkeit Sehr gute Manövrierbarkeit der Maschine. Besonders auch für zugestellte und enge Bereiche geeignet. Fahrt durch normale Türöffnungen (90 cm) möglich. Drehzahlregulierung des Seitenbesens Zur Anpassung der Seitenbesendrehzahl an jeweilige Schmutzart und -menge. Reduziert eventuelle Staubaufwirbelungen. Pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze Keine Verschleißnachstellung notwendig. Hervorragende Schmutzaufnahme auch bei Bodenunebenheiten. Einfaches Bedienkonzept Kehrwalze und Seitenbesen lassen sich bequem über je ein Fußpedal zu- und abschalten. Vor- und Rückwärtsfahrt komfortabel über Wahlschalter einstellbar. Saugstromregulierung zum Kehren nasser Oberflächen.