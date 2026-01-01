Kehrsaugmaschine KM 85/50 W Bp Pack 2SB | Kärcher

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Kehrsaugmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.351-119.0
Antriebsart
Elektrisch
Antrieb
Gleichstrommotor
Antrieb – Leistung (V / W)
24 / 912
Max. Flächenleistung (m²/h)
3825
Arbeitsbreite (mm)
615
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen (mm)
850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1050
Kehrgutbehälter (l)
50
Steigfähigkeit (%)
15
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)
4.5
Filterfläche (m²)
2.3
Batteriefachgröße (mm)
362 348 290
Batterielaufzeit (h)
2.5
Gewicht (mit Zubehör) (kg)
222.9
Gewicht, betriebsbereit (kg)
227
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
233.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
1550 x 1100 x 1066
Lieferumfang
Ausrüstung
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete