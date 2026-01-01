Komponenten | Kärcher

Innenreinigung: Alles dreht sich um den richtigen Kopf.
Kärcher Innenreiniger sind weitgehend auf universellen Einsatz ausgelegt und besitzen größtenteils bereits eine ATEX-94/9-Zulassung. Durchsatzleistung und Betriebsdruck können an die jeweilige Anforderung angepasst werden. Der Antrieb erfolgt strahlgetrieben oder per Elektro- oder Druckluftmotor. Die gewünschte räumliche Drehbewegung der Düsen wird durch ein zwangsgekoppeltes Drehen des Düsenträgers in zwei Ebenen erreicht. Die asymmetrische Verzahnung mit hoher Zähnezahl gewährleistet dabei die flächendeckende Strahlführung und intensive Reinigung der gesamten Innenfläche.