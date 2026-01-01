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    Komponenten | Kärcher

    Erfolg aus dem Systembaukasten

    Für die Anlagenplanung ist es von großem Vorteil, dass die eingesetzten Kärcher Komponenten speziell für die Behälterinnenreinigung entwickelt werden. Dadurch kann Kärcher exklusiv eine weite Range an modularen und kompatiblen Komponenten anbieten, die für jede Anwendung eine optimale Systemlösung ermöglicht. Dass unsere langjährigen Erfahrungen in der Behälterinnenreinigung direkt in die Produktdefinition einfließen, ist dabei so selbstverständlich wie die Einhaltung industrieller Qualitätsstandards.

    Behälterinnenreinigung, Hochdruck

    Innenreinigung: Alles dreht sich um den richtigen Kopf.

    Kärcher Innenreiniger sind weitgehend auf universellen Einsatz ausgelegt und besitzen größtenteils bereits eine ATEX-94/9-Zulassung. Durchsatzleistung und Betriebsdruck können an die jeweilige Anforderung angepasst werden. Der Antrieb erfolgt strahlgetrieben oder per Elektro- oder Druckluftmotor. Die gewünschte räumliche Drehbewegung der Düsen wird durch ein zwangsgekoppeltes Drehen des Düsenträgers in zwei Ebenen erreicht. Die asymmetrische Verzahnung mit hoher Zähnezahl gewährleistet dabei die flächendeckende Strahlführung und intensive Reinigung der gesamten Innenfläche.

    HKF 200

    HKF 200

    Für Öffnungen ab 200 Millimeter Durchmesser: elektrisch oder druckluftbetriebener Edelstahl-Innenreinigungskopf HKF 200 mit 2 oder 4 Düsen. Mit bis zu 200 bar Druck für Großbehälter bis circa 70.000 Liter Volumen. Sämtliche medienberührten Teile sind aus Edelstahl und für universelle Verwendung von Säuren, Laugen sowie Lösungsmitteln als Reinigungsmedien über einen weiten pH-Bereich vorgesehen.

    HKF 50

    HKF 50

    Für Öffnungen ab 50 Millimeter Durchmesser: elektrisch oder druckluftbetriebener Innenreinigungskopf HKF 50 für Behälter bis 3000 Liter bei einem Druck von bis zu 100 bar. Als Reinigungsmedien können Säuren und Laugen über einen weiten pH-Bereich eingesetzt werden.

    Hochdruckpumpen: Hochdruck für jeden Bedarf.

    Kärcher Hochdruckpumpen für die Tankinnenreinigung sind sowohl für die Verwendung mit reinem Wasser als auch mit Lösungsmitteln, Säuren und Laugen konstruiert. Spezielle Typen sind für den Ex-Bereich zugelassen. Durch entsprechende Auslegung der Pumpenleistung können unterschiedliche Drücke und praktisch beliebige Fördermengen realisiert werden. Spezifische Anbausätze erschließen universelle Einsatzbereiche. In der chemischen Industrie kommen zunehmend mobile Systeme zum Einsatz, insbesondere zur Reinigung stationärer Mischbehälter und Tanks mit wasserunlöslichen Stoffen

    HDC Classic

    Stationäre Hochdruckreinigung mit HDC Classic/ Standard/Advanced

    Die stationären Pumpenmodule aus der HDC-Produktlinie bieten sich insbesondere für die Außenreinigung an. Eine separate Broschüre informiert umfassend über die Produktnutzen.

    Zubehöre und Reinigungsmittel.

    Kärcher Systemlösungen sind immer die Summe aus perfekt aufeinander abgestimmten Geräten, Zubehören und Reinigungsmitteln. Vielseitige Zubehöre wie eine Enthärtung, die saug- oder druckseitige Reinigungsmitteldosierung oder effektive Trocknungssysteme erschließen nicht gekannte Anwendungsgebiete. Mit Handlanzen können Flächen außerhalb des Behälters gereinigt werden. Fallschutz- und Erdungssysteme erfüllen unverzichtbare Aspekte der Prozess- und Arbeitssicherheit.

    Reinigungsmitteldosierung

    So viel wie nötig, so wenig wie möglich

    Kärcher verfügt in der Reinigungsmitteldosierung über ebenso bewährte wie zuverlässige Lösungen und innovative Verfahren zur Reduzierung des Reinigungsmittelverbrauchs. Standardreinigungsmittel werden saugseitig zugegeben. Bei Verwendung von aggressiven Reinigungsmitteln werden diese direkt in die Hochdruckleitung dosiert. Eine effiziente Variante zur Verlängerung der Einwirkzeit ist der Chemieauftrag im Niederdruck mit anschließender Hochdruckreinigung.

    Reinigungsmittel

    Genau das richtige Reinigungsmittel

    Mit der Kärcher TankPro-Serie bieten wir Reinigungsmittel, die optimal auf die Gerätetechnik sowie besonderen Bestimmungen und Anforderungen der professionellen Tank- und Behälterreinigung abgestimmt sind - ohne umwelt- und gesundheitsschädliche Inhaltsstoffe. Diese Vorteile können direkt in die Anlagenplanung mit einfließen um somit Faktoren wie Standzeiten, Dosierung oder Recycling vorausschauend zu berücksichtigen.

    Hebezeuge für Reinigungsköpfe

    Hebezeuge für Reinigungsköpfe

    Für das Handling der Reinigungsköpfe stehen wahlweise elektrische und pneumatische Hebezeuge oder auch die preisgünstigen, manuell bedienbaren Balancer-Systeme zur Verfügung.

    small sicherheitshelm

    Einfache Sauberkeit, mehr Sicherheit

    Für die Reinigung der Domdeckel und der Außenseite von Tank- und Silofahrzeugen stehen umfangreiche Zubehöre zur Verfügung – beispielsweise die patentierte Powerdüse oder die einzigartig ergonomische EASY!Force-Hochdruckpistole. Einrichtungen zur Arbeitssicherheit wie Fallschutz (individuell oder kollektiv) werden bereits bei Planung und Engineering einer Anlage berücksichtigt.

    ATEX-Zertifizierung

    Kärcher liefert auch spezielle Tankinnenreiniger mit Zertifizierung nach ATEX (2014/35/EU).

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    Atex