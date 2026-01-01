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    Kurzspritzeinrichtung | Kärcher

    Grey plastic connector with brass hexagonal fitting, designed for Kärcher high-pressure cleaner.

    Kurzspritzeinrichtung

    Artikelnummer: 4.111-038.0

    Zur Befestigung von HD-Düsen und Zubehörteilen direkt an der HD-Pistole (mit Düsenverschraubung). Nicht kompatibel für Dreifachdüsen.