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    Lebensmittel-Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar | Kärcher

    Kärcher spray lance with a curved metal tube and black plastic handle, designed for high-pressure cleaning.

    Lebensmittel-Strahlrohr, 1050 mm, Drehbar

    Artikelnummer: 4.760-655.0

    Graues, drehbares Lebensmittel-Strahlrohr für den Einsatz im Food-Bereich. Alle wasserführenden Teile sind aus lebensmittelechten Materialien.
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