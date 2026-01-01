LED Düsenlicht | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 2.680-002.0Leuchtstarkes, leichtes LED-Arbeitslicht zur direkten Montage aufs Strahlrohr der EASY!Force-Hochdruckpistole. Für bis zu 5 Arbeitsstunden bessere Sicht bei ungünstigen Lichtverhältnissen.
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Produktinformationen
Handbuch
Anwendungsgebiete