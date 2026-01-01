LED Düsenlicht | Kärcher

Bei ungünstigen Lichtverhältnissen gestaltet sich das Arbeiten mit Hochdruckreinigern schwierig. Ob kurze Tage in der Winterzeit oder unbeleuchtete Räume und Bereiche die Ursache sind: das Reinigungsergebnis leidet und insbesondere unsere Kunden aus dem Baugewerbe oder der Landwirtschaft sind davon betroffen. Abhilfe schafft unser LED-Arbeitslicht mit 170 Lumen Lichtleistung. Arbeitsbereiche werden optimal ausgeleuchtet, die Sicht für mindestens fünf volle Arbeitsstunden deutlich verbessert und das Reinigungsergebnis stimmt wieder. Die Montage direkt auf das Strahlrohr unserer EASY!Force-Hochdruckpistole ist denkbar einfach. Dank des geringen Gewichts des Arbeitslichts ist es bei der Arbeit kaum spürbar und selbstverständlich ist es auch wasserdicht. Zwei CR123 Lithium-Ionen-Batterien sind im Lieferumfang enthalten, weitere separat erhältlich.

Wasserdichte Ausführung Zum Einsatz mit Hochdruckreinigern entwickelt. Einfache Montage am Strahlrohr der EASY!Force-Hochdruckpistole. Leistungsstarke LED-Technologie Geringes Gewicht und lange Einsatzzeiten. Über 170 Lumen Lichtleistung.