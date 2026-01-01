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    LED Düsenlicht | Kärcher

    Grey Kärcher flashlight with a mounting bracket, featuring a textured grip and a circular light at the front.

    LED Düsenlicht

    Artikelnummer: 2.680-002.0

    Leuchtstarkes, leichtes LED-Arbeitslicht zur direkten Montage aufs Strahlrohr der EASY!Force-Hochdruckpistole. Für bis zu 5 Arbeitsstunden bessere Sicht bei ungünstigen Lichtverhältnissen.