Rad 100 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-262.0Ersatzrad mit Büchse und Metallgehäuse. Durchmesser: 100 × 22 mm. Geeignet für alle Trolleys der Classic-Reihe von Kärcher.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
100 x 15 x 120