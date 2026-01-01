50 mm Lenkrolle | Kärcher

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Artikelnummer: 3.345-176.0Lenkrolle mit Klemmsystem und mit Gestell aus Metall
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
50 x 15 x 50
Anwendungsgebiete