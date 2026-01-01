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    50 mm Lenkrolle | Kärcher

    A single swivel caster wheel with a metal bracket and black rubber grip on a white background.

    50 mm Lenkrolle

    Artikelnummer: 3.345-176.0

    Lenkrolle mit Klemmsystem und mit Gestell aus Metall
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