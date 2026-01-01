Lenkrolle D 80 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-182.080-mm-Rad passend für Trolley Clean-Liner 6.999-025.0,6.999-207.0, 6.999-208.0, 6.999-210.0, 6.999-209.0 und 6.999-021.0.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
80 x 20 x 100