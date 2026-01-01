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    Akkusauger LVS 1/1 Bp | Kärcher

    Sale
    Kärcher cordless stick vacuum cleaner with grey body and black handle, standing upright on a white background.

    Akkusauger

    LVS 1/1 Bp

    Artikelnummer: 1.394-110.0

    • Kabellose, hervorragende Reinigungsleistung auf allen Böden und Oberflächen
    • Zyklonfilter-Technologie: stets gleichbleibend hohe Saugleistung
    • Passive Bodendüse 22 cm, Fugendüse, HEPA-13-Filter, Wandhalterung