Saugkehrmaschine MC 150 | Kärcher

Die multifunktionale Kehrmaschine MC 150 bringt ein Maximum an Leistung, Wirtschaftlichkeit und Fahrkomfort in die 3,5-Tonnen-Klasse. Die Mehrzweck-Kehrmaschine besitzt eine Vielzahl an Merkmalen, die lange Arbeitseinsätze angenehm gestalten – darunter kompakteste Abmessungen, ein vollgefedertes, hydraulisches Fahrwerk mit Einzelradaufhängung, eine klimatisierte Großraumkabine mit optionalem Beifahrersitz, rückenschonende Sitze und das intuitive Bedienkonzept der 2-m³-Klasse. Für herausragende Wirtschaftlichkeit sorgt der eco!efficiency-Modus, der im automatischen Kehrbetrieb Motordrehzahl, Hydraulikleistung und Kehrleistung perfekt aufeinander abstimmt. Weit über reine Reinigungseinsätze hinaus ist die MC 150 auch zum Winterdienst, zur Wildkrautbeseitigung und sogar für Transportaufgaben einsetzbar.

Kompakte 3,5-Tonnen-Klasse Volle Gehwegtauglichkeit dank des geringen zulässigen Gesamtgewichts von 3,5 t. Klassenbeste Wendigkeit und 100 % Spurtreue für angenehmes Arbeiten in engen Bereichen. Großer potenzieller Anwenderkreis, da ab Führerscheinklasse B fahrbar. Bester Fahrkomfort dank vollgefedertem Fahrwerk Vollgefedertes, hydraulisches Fahrwerk mit Einzelradaufhängung für ermüdungsarme Transportfahrten. Gleichbleibender Federungskomfort unabhängig vom Beladungszustand dank automatischer Niveauregulierung. 1999 mm Fahrzeughöhe ermöglichen problemlose Arbeitseinsätze in Parkhäusern und Tiefgaragen. Durchdachtes Besensystem Dosen, Flaschen und andere größere Objekte werden von der automatischen Saugmundklappe aufgenommen, der Fahrer kann sich so besser auf seine Kernaufgaben und den Verkehr fokussieren. Besen-Einzelsteuerung zum Kehren unter Parkbänken und in verwinkelten Bereichen. Komfortable Doppelsitzerkabine mit hervorragender Rundumsicht 360° verglaste Kabine für optimale Rundumsicht erleichtert das Rangieren und erhöht die Sicherheit für Fahrer und Umfeld. Intuitives Bedienkonzept mit Schnellstartfunktion, ideal sowohl für ungeübte Fahrer als auch für Nutzer, welche die individuellen Einstellmöglichkeiten aus der 2-m³-Klasse schätzen und nutzen möchten. Multifunktionsdisplay im Lenkradkranz für schnelles Erfassen von Betriebszustand und Einstellungen, ohne den Blick vom Arbeitsumfeld abwenden zu müssen. Leistungsstarke Hydraulikanlage Mit Tandemzahnrad-Pumpe 2 × 40 l/min (80 l/min frontseitig). Zusätzlicher Hydraulikkreis mit 23 l/min für den Betrieb des Hochdruckreinigers. Vier doppelwirkende Hydraulikanschlüsse vorne und 2 hinten für Anbaugeräte. Zeitsparende tägliche Wartung Direkter Zugang zum Motor und allen relevanten Wartungskomponenten für weniger Leerlaufzeiten und höhere Produktivität. Integrierte Schnellwechselsysteme Variabler und stabiler Frontkraftheber zur Aufnahme vielfältiger Anbaugeräte der Kategorien 0, 1N und KAT 1. Option: integrierter hydraulischer Wechselrahmen zum einfachen und schnellen Wechseln von Anbaugeräten auf dem Fahrzeugheck. Müheloses Auf- und Abstecken der Hydraulikkupplungen mittels Drucklosschaltung der Hydraulikkreisläufe.