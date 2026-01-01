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    Saugkehrmaschine MC 250 e!ectric | Kärcher

    Kärcher MC 250 electric street sweeper with dual rotating brushes, grey cab, and white body, isolated on a white background.

    Saugkehrmaschine

    MC 250 e!ectric

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.442-264.2

    • Hohe Reinigungsleistung bei langer Laufzeit
    • Komfortables Handling
    • Elektrisch, leise im Betrieb
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