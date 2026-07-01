Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.

    Saugkehrmaschine MC 80 | Kärcher

    Kärcher street sweeper with three rotating brushes, enclosed cab, and grey body, designed for outdoor cleaning tasks.

    Saugkehrmaschine

    MC 80

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.442-252.2

    • Großraumkabine mit 1,45 m³ Volumen
    • Umweltfreundlicher Dieselmotor mit optionalem Partikelfilter
    • Besen-Einzelsteuerung und -aushebung
    Angebot anfordern