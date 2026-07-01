Saugkehrmaschine MC 80 | Kärcher

Mit dem Code SUMMERSALE erhalten Sie -20 % auf Fenstersauger, Saugwischer und Wisch-, Saugroboter! Gültig bis 31.07.2026 ☀️ Aktionsware ausgenommen.
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Saugkehrmaschine
Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.
Artikelnummer: 1.442-252.2
Antriebsart
Diesel
Fahrantrieb
Allradantrieb
Motorenhersteller
Yanmar
Motorleistung (kW)
26
Hubraum (cm³)
1650
Zylinder
3
Kraftstofftank Volumen (l)
41
Abgasnorm
STAGE V
Fahrgeschwindigkeit (km/h)
- 25
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen (mm)
1630
Arbeitsbreite mit 3 Seitenbesen (mm)
2175
Kehrgutbehälter (l)
1000
Wassertank ( / l)
/ 150
Frischwassertank (l)
185
Radstand (mm)
1500
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
2500
Abmessungen (L × B × H) (mm)
3237 x 1070 x 1980
Ausrüstung
Anwendungsgebiete