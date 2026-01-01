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    Saugkehrmaschine MCM 600 | Kärcher

    Kärcher street sweeper with large front brush, white body, and clear cab windows, designed for outdoor cleaning tasks.

    Saugkehrmaschine

    MCM 600

    Dieses Gerät benötigt eine Einschulung.

    Artikelnummer: 1.999-052.0

    • Intuitive und einfache Bedienung
    • Hohe Wendigkeit dank Allradlenkung
    • Viele Einsatzmöglichkeiten dank mechanischer Kehrgutaufnahme
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