Saugkehrmaschine MCM 600 | Kärcher

Ob für kommunale Einsätze in Stadt- und Vorstadtgebieten oder in industriellen Anlangen mit hohem Reinigungsbedarf wie in Gießereien, Zementwerken, Bergbaubetrieben: Unsere mechanische Straßenkehrmaschine MCM 600 ist die beste Option für die anspruchsvollsten Kehranforderungen. Das kombinierte System mit mechanischer Aufnahme für große Schmutzkörper, einer Absaugung für leichtere Materialien und einem Filtersystem aus mehreren Polyesterfiltern, die wirkungsvoll und unter allen Bedingungen feinen Staub bis PM1 ausfiltern, garantiert eine hohe Reinigungsleistung ohne Staubaufwirbelungen. Dafür sorgt auch die synchronisierte Lenkung an beiden Achsen, die eine einfache Manövrierbarkeit und damit selbst beim Abbiegen oder Wenden eine maximale Kehrgenauigkeit gewährleistet. Ebenfalls zur Kehrgenauigkeit trägt das patentierte Hydrauliksystem (CDS – Clever Detective System) zur automatischen Regulierung des Bodendrucks der zentralen Bürste bei. Dabei ist die Maschine dank des Bedienfelds mit Farbdisplay und Funktionstasten neben dem Lenkrad spielend einfach zu bedienen, während die für 3 Personen ausgelegte Kabine den Anwendern höchste Sicherheits- und Ergonomiestandards bietet.

Synchronisierte Allradlenkung Hohe Kehrgenauigkeit auch beim Abbiegen und Wenden dank bester Manövrierbarkeit. Ergonomische und komfortable Kabine Vollständige Kontrolle in allen Arbeitsphasen und exzellente Fahrbedingungen. Mit 3 zugelassenen Sitzen ohne Mitteltunnnel für einen einfachen Einstieg. Erfüllt die höchsten Standards in Sachen Ergonomie, Sicherheit und Komfort. Patentiertes Hydrauliksystem Zur automatischen Regulierung des Bodendrucks der zentralen Bürste. Sorgt auf allen Untergründen für eine konstante Last des Besens auf den Boden. Für maximale Kehrgenauigkeit und minimalen Verschleiß des Besens. Einfachste Bedienbarkeit aller Fahr- und Arbeitsfunktionen Komfortables Bedienfeld mit Farbdisplay und Funktionstasten neben dem Lenkrad. Intuitive Grafiken und bedienerfreundliche Steuerung für kurze Einlernphasen. Hydrostatischer, elektronisch gesteuerter Antrieb mit Load-Sensing Optimiert das Verhältnis von Leistung und Verbrauch bei allen Bedingungen. Eco-Modus ermöglicht zusätzliche Kraftstoffeinsparungen von bis zu 25 Prozent.