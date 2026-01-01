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    Melaminpad, Grau / Weiß, 356 mm, 2 Stück | Kärcher

    Circular white cleaning pad with a textured surface and a central hole, viewed from a side angle.

    Melaminpad, Grau / Weiß, 356 mm, 2 Stück

    Artikelnummer: 6.371-021.0

    Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.