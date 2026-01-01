Melaminpad, Grau / Weiß, 356 mm, 2 Stück | Kärcher

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Artikelnummer: 6.371-021.0Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.
Farbe
Grau / Weiß
Durchmesser (mm)
356
Menge (Stück)
2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6