Metall Schaber im Karton 10 x Klingen 35 x 13,5 x 7 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-253.0Schaber für Klingen aus Metall mit 10 Klingen
Material
Edelstahl
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.2
Verpackungsgewicht (kg)
0.2
Abmessungen (L × B) (mm)
350 x 135
Abmessungen, verpackt (mm)
350 x 135 x 70
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete