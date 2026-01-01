MF-Bezug, biegsamer Staubwedel, blau, 60 cm | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-151.0Mikrofaserbezug (60 cm) für Staubwedel von Kärcher. Ideal zum Staubwischen an schwer zugänglichen Stellen – insbesondere im Zusammenspiel mit unserem flexiblen Halter.
Programm
ADVANCED
Schmutzart
Lose Verschmutzung
Material
100% PET
Waschtemperatur (°C)
90
Waschempfehlung (°C)
60
Trocknertemperatur (°C)
60
Waschzyklen¹⁾
350
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0
Abmessungen (L × B) (mm)
600 x 80
Anwendungsgebiete