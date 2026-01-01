Mikrofaserwalze, 300 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.762-453.0Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.
Farbe
hellgrün
Länge (mm)
300
Bürstenmaterial
Mikrofaser
Menge (Stück)
1
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
330 x 75 x 70