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    Mikrofaserwalze, 300 mm | Kärcher

    White cylindrical roller with green stripes and black plastic end, designed for cleaning applications.

    Mikrofaserwalze, 300 mm

    Artikelnummer: 4.762-453.0

    Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.