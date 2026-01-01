Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Mikrofaserwalze, 550 mm | Kärcher

    White cylindrical roller with green stripes, black core, isolated on a white background.

    Mikrofaserwalze, 550 mm

    Artikelnummer: 4.114-010.0

    Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.
    Angebot anfordern