Mikrofaserwalze, 550 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 4.114-010.0Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.
Farbe
hellgrün
Länge (mm)
550
Bürstenmaterial
Mikrofaser
Menge (Stück)
1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.1