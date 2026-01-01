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    Mopp Box 20 Liter blau | Kärcher

    Blue rectangular bucket with a grey lid and handle, featuring a curved base design, placed on a white background.

    Mopp Box 20 Liter blau

    Artikelnummer: 5.999-052.0

    Blaue Mopp-Box zur Vorkonditionierung von Mopps. Als Ersatz für 5.999-021.0
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