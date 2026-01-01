Mopp Box Deckel | Kärcher

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Artikelnummer: 6.999-175.0Ergänzendes Zubehör für die Moppbox unserer Trolley Clean-Liner: Moppbox-Deckel als Abdeckung von 5-l-Eimern. Schützt Reinigungsflotte und Tuch zuverlässig vor Schmutzeintrag von außen.
Gewicht ohne Zubehör (kg)
0.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
550 x 240 x 15
Anwendungsgebiete