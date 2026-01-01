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    Mopp Box Deckel | Kärcher

    Grey rectangular plastic container with a subtle embossed logo in the centre, viewed from above.

    Mopp Box Deckel

    Artikelnummer: 6.999-175.0

    Ergänzendes Zubehör für die Moppbox unserer Trolley Clean-Liner: Moppbox-Deckel als Abdeckung von 5-l-Eimern. Schützt Reinigungsflotte und Tuch zuverlässig vor Schmutzeintrag von außen.
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