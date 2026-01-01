Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Mopp Box 20 Liter rot | Kärcher

    Red rectangular cleaning bucket with a grey lid and handle, set against a white background.

    Mopp Box 20 Liter rot

    Artikelnummer: 5.999-053.0

    Rote Mopp-Box zur Vorkonditionierung von Mopps. Als Ersatz für 5.999-021.0
    Angebot anfordern