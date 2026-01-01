Mopp Box 20 Liter rot | Kärcher

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Artikelnummer: 5.999-053.0Rote Mopp-Box zur Vorkonditionierung von Mopps. Als Ersatz für 5.999-021.0
Gewicht ohne Zubehör (kg)
1.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.7
Abmessungen (L × B × H) (mm)
260 x 580 x 280
Anwendungsgebiete