Jack Lampo | Kärcher

Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Kostenloser Versand ab 70,00€
Viele Zahlungsmethoden
Kaufen Sie direkt vom Hersteller
Artikelnummer: 9.212-087.0Konus für MultiLink System für Stiele und Stangen.
Stieldurchmesser (mm)
23
Menge (Stück)
1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Länge (mm)
180
Abmessungen, verpackt (mm)
180 x 30 x 30
Ausrüstung
Anwendungsgebiete