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    Winkelgelenk LAMPO, 23 mm | Kärcher

    Grey and teal Kärcher accessory with a cylindrical connector and textured grip, viewed from the side.

    Winkelgelenk LAMPO, 23 mm

    Artikelnummer: 9.212-288.0

    Winkelgelenk mit MultiLink Verbindung zur Verwendung an Mopstangen.
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