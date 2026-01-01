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    Winkelgelenk LAMPO, 21 mm | Kärcher

    Grey and teal Kärcher hose connector with a circular button and textured grip, viewed from the side.

    Winkelgelenk LAMPO, 21 mm

    Artikelnummer: 9.212-287.0

    Winkelgelenk mit MultiLink Verbindung zur Verwendung an Teleskopstangen.