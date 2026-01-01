Winkelgelenk LAMPO, 21 mm | Kärcher

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Artikelnummer: 9.212-287.0Winkelgelenk mit MultiLink Verbindung zur Verwendung an Teleskopstangen.
Menge (Stück)
1
Gewicht pro Produkt (kg)
0.1
Verpackungsgewicht (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
150 x 30 x 20
Abmessungen, verpackt (mm)
150 x 30 x 20
Ausrüstung
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete