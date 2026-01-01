Keine Angebote, Neuheiten und praktischen Tipps verpassen: Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

    Jack Lampo für Stangen, D 21 mm | Kärcher

    Grey and teal plastic connector with ribbed end and circular grip, isolated on a white background.

    Jack Lampo für Stangen, D 21 mm

    Artikelnummer: 9.212-122.0

    Konus MultiLink System für Stiele und Stangen.
    Angebot anfordern