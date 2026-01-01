Nassstrahleinrichtung mit Mengenregulierung (ohne Düsen) | Kärcher

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Artikelnummer: 4.115-000.0Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Mit Mengenregulierung
Anschlussgewinde
EASY!Lock
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.2