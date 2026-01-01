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    Nassstrahleinrichtung mit Mengenregulierung (ohne Düsen) | Kärcher

    Kärcher pipe cleaning set with a long metal nozzle and coiled transparent hose, featuring a brass connector.

    Nassstrahleinrichtung mit Mengenregulierung (ohne Düsen)

    Artikelnummer: 4.115-000.0

    Zumischung von Strahlmittel zum Hochdruckstrahl. Zum Entlacken, Entrosten, Entzundern. Montage am Strahlrohr anstelle der HD-Düse. Mit Mengenregulierung