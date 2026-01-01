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    Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L Anniversary Edition | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with long hose, nozzle attachment, and two stacks of vacuum bags on a white background.

    Nass-/Trockensauger

    NT 22/1 Ap L Anniversary Edition

    Artikelnummer: 1.378-623.0