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    Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L Go!Further | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with hose, nozzle, filter, and two dust bags on a white background.

    Nass-/Trockensauger

    NT 22/1 Ap L Go!Further

    Artikelnummer: 1.378-627.0

    • Limitierte schwarze Nass-/Trockensauger Edition mit 50 % recyceltem Kunststoff¹⁾
    • Halbautomatische Filterabreinigung Ap
    • Bodendüse 300 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter, 10 Vliesfiltertüten
    ¹⁾
    Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.