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    Nass-/Trockensauger NT 27/1 Advanced | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a grey cylindrical body, black lid, and flexible hose attached to a metal wand.

    Nass-/Trockensauger

    NT 27/1 Advanced

    Artikelnummer: 1.428-520.0