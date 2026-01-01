Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te H | Kärcher

Der Sicherheitssauger NT 30/1 Ap Te H von Kärcher überzeugt mit seinem Flachfaltenfilter HEPA-H 13 aus Glasfasermaterial. Dieser ermöglicht das Absaugen hochgefährlicher und krebserregender Stäube der Staubklasse H wie etwa Asbest, Blei, Schimmel, die in Werkstätten und vor allem auf Baustellen bei Sanierungsarbeiten entstehen. Der Sauger garantiert eine Filtrationseffizienz von 99,995 % und beseitigt den Feinstaub mit seiner leistungsstarken Turbine problemlos. Dank integrierter Gerätesteckdose mit Automatikanlauf und Antistatiksystem (mit leitendem Zubehör) ist er ideal für das direkte Absaugen von stauberzeugenden Elektrowerkzeugen geeignet. Die Einsatzmöglichkeiten des Saugers sind durch die hohe Saugleistung sehr vielseitig: Schleif- und Sanierungsarbeiten, Montage- oder Installationsarbeiten, Beseitigung von Flüssigkeiten oder Absaugen von Maschinen und Anlagen. Da der Sauger mit einem robusten Gumminetzkabel ausgestattet ist, ist er wie geschaffen für den Einsatz auf Rohbau- und Sanierungsbaustellen.

Sicherheitssauger der Staubklasse H Filtrationseffizienz von 99,995 %. Elektronische Volumenstromüberwachung. Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze. Zugelassen für Asbestsanierung Sicherheitssauger der Staubklasse H. Erfolgreich bestandene Zusatzprüfung „Asbest“. Geprüft nach TRGS 519 für Deutschland. Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör Erhöhte Anwendersicherheit. Ableitung der elektrostatischen Aufladung. Schutz vor elektrostatischer Entladung. Flachfaltenfilter HEPA-13 aus Glasfasermaterial Beseitigt gefährliche Stäube, Grobschmutz und Flüssigkeiten. Filter ist geprüft nach EN 60335-2-69 sowie EN 1822. Stäube der Staubklasse H: Sicherheitsfilterset verwenden. Halbautomatische Filterabreinigung Ap Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck. Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung. Führt zu Zeitersparnis und längerer Filterlebensdauer. Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik Das Elektrowerkzeug ist leicht an den Sauger anzuschließen. Bequeme Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik. Energieeinsparung: automatische Abschaltung des Saugers. Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung Transportsichere Befestigung von Netzkabel und Schlauch. Für Saugschläuche verschiedener Längen und Durchmesser. Zeitersparnis und längere Lebensdauer des Netzkabels. Entnehmbares Filtergehäuse Flachfaltenfilter: schnellere und leichtere Reinigung. Regelmäßige Reinigung: verlängerte Lebensdauer des Filters. Verhindert falsches Einsetzen des Flachfaltenfilters. Integrierte Zubehöraufbewahrung Verliersichere Aufbewahrung für den Transport. Zeitersparnis: Zubehöre sind schnell griffbereit. Platzersparnis: kein zusätzlicher Stauraum nötig.