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    Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te H | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with long hose and floor nozzle, grey and yellow design, on wheels.

    Nass-/Trockensauger

    NT 30/1 Ap Te H

    Artikelnummer: 1.148-253.0

    • 30-l-Behälter, komplettes Antistatiksystem, Staubklasse H
    • Zulassung Asbestsanierung, halbautomatische Filterabreinigung, Gerätesteckdose
    • Zubehör elektrisch leitend, Fugendüse, Flachfaltenfilter HEPA-H13, Werkzeugmuffe