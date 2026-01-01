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    Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te L | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, featuring wheels and a grey and yellow design.

    Nass-/Trockensauger

    NT 30/1 Ap Te L

    Artikelnummer: 1.148-231.0