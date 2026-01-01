Nass-/Trockensauger NT 30/1 Me Classic Edition | Kärcher

Gebaut für mittelgroße Mengen Flüssigkeit, Grobschmutz und Staub: der Nass-/Trockensauger NT 30/1 Me Classic eignet sich mit 1500 Watt Turbinenleistung und 30 Liter Behältervolumen optimal zur Aufnahme unterschiedlichster Schmutzarten. Zudem punktet das Gerät der NT Classic-Reihe mit bewährter Filtertechnologie, Easy-Service-Konzept sowie geringen Wartungs- und Betriebskosten.

Kompakt, robust und mobil Gute Standfestigkeit, leichte Manövrierbarkeit und bequemer Transport dank schlanker Form und 4 Lenkrollen. Der Bumper bietet sicheren Rundumschutz für Sauger und Inventar. Exzellente Saugleistung NT Classic-Geräte mit kraftvoller 1500-Watt-Turbine beseitigen unterschiedlichste Verschmutzungen zuverlässig. Konstant exzellente Reinigungsergebnisse. Service und Komfort Sensationell schnell: Das Easy-Service-Konzept erlaubt die Entnahme der Turbine in nur 44 Sekunden. Der schnelle Turbinenwechsel spart nicht nur enorm viel Zeit, sondern auch Kosten. Effizienz durch Verzicht Die 1-motorigen NT Classic-Geräte sind mit dem bewährten Kärcher Patronenfilter ausgerüstet. Der Patronenfilter ermöglicht dauerhaftes Saugen ohne Filtertüte.