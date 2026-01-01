Nass-/Trockensauger NT 30/1 Me Classic Edition | Kärcher

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Nass-/Trockensauger
Artikelnummer: 1.428-568.0
Anzahl der Stromphasen (Ph)
1
Spannung (V)
220 - 240
Frequenz (Hz)
50 - 60
Luftmenge (l/s)
59
Vakuum (mbar / kPa)
227 / 22.7
Behälterinhalt (l)
30
Behältermaterial
Edelstahl
Aufnahmeleistung (W)
1500
Standardnennweite ( )
35
Kabellänge (m)
6.5
Schalldruckpegel (dB(A))
78
Farbe
Silber
Gewicht ohne Zubehör (kg)
8
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
10.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
375 x 360 x 645
Lieferumfang
Produktinformationen
Anwendungsgebiete