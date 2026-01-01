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    Nass-/Trockensauger NT 30/1 Me Classic Edition | Kärcher

    Kärcher wet and dry vacuum cleaner with a silver body, black hose, and floor nozzle, set against a white background.

    Nass-/Trockensauger

    NT 30/1 Me Classic Edition

    Artikelnummer: 1.428-568.0

    • 30-l-Edelstahlbehälter, kompakt, robust, mobil, Saugen ohne Filtertüte möglich
    • Kraftvolle 1500-W-Turbine, Easy-Service-Konzept für Turbinenwechsel
    • NT-Bodendüse 360 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter