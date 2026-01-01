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    Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact L | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a long hose and floor nozzle, grey and yellow design, on wheels.

    Nass-/Trockensauger

    NT 30/1 Tact L

    Artikelnummer: 1.148-201.0

    • 30-l-Behälter, Antistatikvorbereitung, Staubklasse L, Kabel-/Zubehöraufnahme
    • Filterabreinigung Tact, robuster Behälter mit Bumper, stabile Metalllenkrollen
    • Bodendüse Adv 360 mm, Fugendüse, Flachfaltenfilter Wet & Dry