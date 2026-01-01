Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L | Kärcher

Tägliche, harte Arbeitseinsätze auf Baustellen und in Werkstätten stellen hohe Anforderungen an Handwerker und Equipment. Unser Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L wird diesen Anforderungen in bester Weise gerecht. Der kompakte Feinstaubexperte garantiert mit seinem stabilen 30-Liter-Behälter mit robusten Metalllenkrollen und Bumper sowie dem bewährten Filterabreinigungssystem Tact unterbrechungsfreies Absaugen großer Feinstaubmengen unter erschwerten Bedingungen. Ein gegen Feuchtigkeit unempfindlicher PES-Flachfaltenfilter trägt ebenfalls zu einer staubfreien Arbeitsumgebung bei. Handwerker und auch andere Anwender schätzen die leichte Bedienbarkeit und die einfache Auswahl des Saugprogramms mittels eines Drehschalters sowie die stufenlose Regelung der Drehzahl. Das Gerät ist mit stark verbesserten Zubehör ausgestattet, das sich in der integrierten Saugschlauch- und Zubehöraufnahme bequem verstauen lässt. Dank der Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik wird die Arbeit mit Elektrowerkzeugen erleichtert.

Automatisches Filterabreinigungssystem Tact Ermöglicht eine konstant hohe Saugkraft und Filterleistung. Automatische Reinigung des Filters durch kraftvolle Luftstöße. Zeitersparnis und längere Filterlebensdauer. Werkzeugmuffe mit Falschluftschieber und Gummiaufsatz Die neue Werkzeugmuffe sorgt für eine optimale Verbindung zum Elektrowerkzeug. Über den Drehring am Grundkörper der Muffe kann die Saugkraft reguliert werden. Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen. Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik. Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet. Komfortable, seitliche Aufbewahrungsmöglichkeit von Fugendüse und Werkzeugmuffe Durch die integrierte Aufbewahrung sind alle Zubehöre verliersicher verstaut und stets griffbereit.