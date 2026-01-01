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    Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te Adv L | Kärcher

    Kärcher industrial vacuum cleaner with a long hose and metal extension tube, featuring yellow accents and wheels.

    Nass-/Trockensauger

    NT 30/1 Tact Te Adv L

    Artikelnummer: 1.148-281.0

    • 30-l-Behälter, Antistatiksystem, Staubklasse L, Netzkabelaufnahme
    • Filterabreinigung Tact, elektrische Saugkraftregulierung, Gerätesteckdose
    • Zubehör elektrisch leitend, Flachfaltenfilter Wet & Dry, Werkzeugmuffe