Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te Basic M | Kärcher

Auf Baustellen und in Werkstätten fallen täglich gefährliche, teilweise lungengängige Feinstäube aller Art an. Dank seiner neuen vollautomatischen Filterabreinigung beseitigt unser kompakter Nass-/Trockensauger NT 30/1 Tact Te Basic M bislang unerreicht hohe Mengen Feinstaub bei einer gleichzeitig garantierten Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent. Er verfügt über einen feuchtigkeitsunempfindlichen Flachfaltenfilter „Wet & Dry“ aus PES-Faser-Material zum Saugen von Feinstaub, Flüssigkeiten und Grobschmutz der Staubklasse M. Dabei werden Filterabreinigung und Saugleistung jederzeit mittels sensorgesteuerter Elektronik überwacht und geregelt. Durch seine integrierte Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie dem kompletten Antistatiksystem (inklusive leitenden Zubehörs) eignet sich das Gerät besonders für die Direktabsaugung von stauberzeugenden Elektrowerkzeugen. Bereits auf Boden oder Maschinen abgelagerte Stäube können mit den neuentwickelten Zubehören, die durchgängig sicher am Gerät verstaut sind, mühelos und vollständig in den robusten 30-Liter-Behälter mit Metalllenkrollen und Bumper aufgesaugt werden.

Sensorgesteuerte Filterabreinigung Tact Garantiert höchste Saugkraft und Filterleistung. Optimale, bedarfsorientierte Filterabreinigungsfrequenz. Minimierte Geräuschemission. Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent Die nahezu vollständige Feinstaubbeseitigung gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze. Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör Erhöhte Anwendersicherheit. Ableitung der elektrostatischen Aufladung. Schutz vor elektrostatischer Entladung. Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik Elektrowerkzeug ist bequem an den Sauger anzuschließen. Einfache Bedienung über die Ein-/Ausschaltautomatik. Energieeinsparung: Sauger wird automatisch abgeschaltet. Sicherheitssauger der Staubklasse M Filtrationseffizienz von 99,9 %. Elektronische Volumenstromüberwachung. Gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze. Flachfaltenfilter Wet & Dry Zertifiziert für Staubklasse M. Staubabscheidegrad: 99,9 %. PES-Faser-Material: verrottungssicher und unempfindlich. Effiziente Absaugung auch bei großen Mengen Schmutz und Flüssigkeiten.